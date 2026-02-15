Ultime News

15 Feb 2026 Michele Galli, cremonese 'in trasferta' a Genova: "Punto sulla vittoria dei grigiorossi"
15 Feb 2026 Razzia di cavi in rame in azienda a Crotta d'Adda, malviventi fermati prima della fuga
15 Feb 2026 Il “giallo” di San Siro: polemiche a non finire su Alessandro Bastoni
15 Feb 2026 Cremonese, contro il Genoa è vietato sbagliare: scontro diretto da brividi
14 Feb 2026 A Cividale una Juvi in difficoltà si arrende 76-58 alla Gesteco
Gaza, 8 palestinesi uccisi in raid Israele sulla Striscia

(Adnkronos) – Almeno otto palestinesi sono stati uccisi in raid aerei israeliani condotti nella notte sulla Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media palestinesi secondo i quali un attacco nella zona di Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, ha causato la morte di quattro persone. Altre quattro sono state uccise in un attacco nei pressi di Jabalia, nella parte settentrionale della Striscia. 

Gli attacchi sono stati lanciati dopo che cinque uomini armati si sono avvicinati alle truppe sul lato israeliano della Linea Gialla la scorsa notte, in quella che l’esercito ha definito una “palese violazione” del cessate il fuoco. 

