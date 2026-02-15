Il commento di Nicola: "Bisogna essere pazienti e calmi, io sono fiducioso"

Al termine della partita tra Cremonese e Genoa terminata 0-0, il tecnico grigiorosso Davide Nicola si è presentato in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

In pieno recupero Bonazzoli ha colpito una traversa. Segno che in questo momento non sta girando troppo bene.

“Quando prendi una trasferta è sfortuna, ma io non posso controllarla. Abbiamo dato seguito alle ultime due prestazioni, dimostrando solidità. E’ un campionato molto competitivo. I quattro acquisiti di gennaio ci stanno dando una grossa mano”.

Quanto è importante essere tornati a muovere la classifica e non aver incassato reti?

“Oltre a quella parata di Audero su Norton-Cuffy, non ricordo altri grossi pericoli corsi. Siamo competitivi. Vorremmo sempre produrre risultati, ma ci sono squadre che come noi sono lì a lottare per la salvezza e non è facile. Bisogna essere pazienti e calmi, restano tredici partite, dietro è un campionato tosto e competitivo. Sono fiducioso, sto recuperando altri giocatori e ciò mi rende ottimista”.

Cercare la profondità per Djuric è una chiave interessante.

“Djuric ti permette di alzare il baricentro, di lavorare sulle seconde palle nella metacampo avversaria. Le nostre punte hanno tutte caratteristiche diverse. Vardy e Bonazzoli in questo momento possono rifiatare un attimo. Andiamo avanti con la convinzione che chi lotta per il nostro obiettivo non ci ha mai messo sotto”.

A centrocampo la Cremo ha ritrovato giocatori.

“Abbiamo giocato partite con il centrocampo contato, con Grassi acciaccato e Zerbin adattato. Con il recupero di Bondo e Vandeputte possiamo ritrovare caratteristiche importanti e ciò mi rende fiducioso. Bisogna sempre muovere la classifica”.

Nella ripresa il Genoa non ha fatto tiri in porta. Thorsby ha ricevuto gli applausi dei tifosi rossoblu.

“I valori nello sport ci sono. Se Thorsby ha ricevuto applausi è perché ha fatto il suo dovere da professionista serio quando giocava per il Genoa”.

Come sta Vardy?

“Fisicamente e mentalmente sta sempre bene, perché è un professionista incredibile. Ma quando giochi sempre puoi perdere un po’ di brillantezza. Recuperiamo Bondo, Bianchetti e Vandeputte e così avremo tutti a disposizione. Una partita come quella di oggi si gioca anche dal punto di vista emotivo. Ho visto una Cremo viva. L’importante è fare punti. Bravi i tifosi che ci credono, per me è fondamentale questo”.

