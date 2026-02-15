Clamorosa traversa di Bonazzoli allo scadere: Cremonese e Genoa pareggiano 0-0

Qualche occasione per entrambe le formazioni, un pareggio che per quanto visto nell’arco dei 90 minuti sembra essere il risultato più giusto. Allo Zini Cremonese e Genoa pareggiano 0-0 al termine di una gara equilibrata. La chance più grande è per Bonazzoli, che colpisce una traversa allo scadere.

Al 6’ Zerbin sfreccia sulla destra e serve Vardy che ci prova col tacco, Bijlow blocca. Al 9’ schema su punizione che libera alla conclusione Messias, Audero mette in corner. Sullo stesso corner Vasquez ci prova di testa, ma mette a lato. Al 10’ anche Vitinha cerca la porta grigiorossa, ma Audero si allunga e sventa il pericolo. Al 28’ cross dalla sinistra di Pezzella, Djuric sul secondo palo colpisce di testa, Bijlow blocca. Due minuti dopo Norton-Cuffy ha una chance gigantesca, ma il suo diagonale, diretto all’angolino, viene deviato in corner da Audero. Al 39’ cross dalla sinistra di Ellertsson, Colombo salta con Baschirotto e incorna, senza trovare la porta. Al 43’ corner battuto da Pezzella, sponda di Thorsby per Terracciano che in rovesciata mette fuori.

La ripresa si apre con una chance per Thorsby su sviluppi di corner, ma Bijlow è attento. Al 53’ azione personale di Messias che arriva al tiro col destro colpendo l’esterno della rete. Al minuto 57 gran cross di Pezzella che trova la testa di Djuric, ma la mira dell’attaccante bosniaco è leggermente larga. Poco dopo i primi cambi di Nicola: dentro Bonazzoli e Grassi, fuori Vardy e Payero. Al 65’ proprio Grassi calcia dal limite in scivolata, ma il portiere rossoblù blocca in due tempi. Due minuti dopo, su cross di Maleh, Thorsby aggancia e calcia al volo, ma Bijlow para. Al 78’ Maleh si coordina e calcia forte col mancino, sollecitando ancora l’intervento di Bijlow. Al 93’ l’occasione più grande della partita capita a Bonazzoli che col mancino colpisce la parte interna della traversa a Bijlow battuto.

Con questo pareggio entrambe le squadre salgono a quota 24 punti. Cremonese nuovamente impegnata domenica 22 febbraio in trasferta contro la Roma.

