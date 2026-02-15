Le pagelle di Cremonese-Genoa: i voti dei grigiorossi
Nella sfida tra Cremonese e Genoa brillano Audero e Baschirotto. Bene la difesa, attacco poco incisivo ma panchina vivace
AUDERO 7 – La parata su Norton-Cuffy vale quanto un gol.
TERRACCIANO 6,5 – Attento, preciso, ordinato.
BASCHIROTTO 7 – Vince ogni duello con un attaccante ostico come Colombo.
LUPERTO 6,5 – Roccioso e sempre ben piazzato, prova eccellente.
ZERBIN 6 – Spinge sulla fascia, mette qualche buon pallone, gli manca il guizzo finale.
THORSBY 6,5 – Si fa sentire in mezzo al campo, sempre pericoloso nell’area avversaria.
MALEH 6 – Da play fatica, poi si sblocca da mezzala.
PAYERO 6 – Meno lucido del solito, deve recuperare la miglior condizione.
PEZZELLA 6,5 – Tanti cross interessanti, chiude bene su Norton-Cuffy.
VARDY 5,5 – Non riesce a rendersi pericoloso, fatica a tenere palla.
DJURIC 6 – Un “porto sicuro” sul lancio lungo, fa rifiatare la squadra. Non trova il gol su una buona occasione.
BONAZZOLI 6,5 – Ingresso positivo dalla panchina, va a centimetri dal gol nel finale.
GRASSI 6,5 – Ci prova con una conclusione da fuori e si fa apprezzare nel finale.
BARBIERI 6 – Spinge a destra e sinistra, è mancato solo l’ultimo passaggio decisivo.
SANABRIA sv
F.MUSSOLINI sv