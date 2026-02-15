Ultime News

Le pagelle di Cremonese-Genoa: i voti dei grigiorossi

di Simone Guarnaccia

Nella sfida tra Cremonese e Genoa brillano Audero e Baschirotto. Bene la difesa, attacco poco incisivo ma panchina vivace

AUDERO 7 – La parata su Norton-Cuffy vale quanto un gol.

TERRACCIANO 6,5 – Attento, preciso, ordinato.

BASCHIROTTO 7 – Vince ogni duello con un attaccante ostico come Colombo.

LUPERTO 6,5 – Roccioso e sempre ben piazzato, prova eccellente.

ZERBIN 6 – Spinge sulla fascia, mette qualche buon pallone, gli manca il guizzo finale.

THORSBY 6,5 – Si fa sentire in mezzo al campo, sempre pericoloso nell’area avversaria.

MALEH 6 – Da play fatica, poi si sblocca da mezzala.

PAYERO 6 – Meno lucido del solito, deve recuperare la miglior condizione.

PEZZELLA 6,5 – Tanti cross interessanti, chiude bene su Norton-Cuffy.

VARDY 5,5 – Non riesce a rendersi pericoloso, fatica a tenere palla.

DJURIC 6 – Un “porto sicuro” sul lancio lungo, fa rifiatare la squadra. Non trova il gol su una buona occasione.

BONAZZOLI 6,5 – Ingresso positivo dalla panchina, va a centimetri dal gol nel finale.

GRASSI 6,5 – Ci prova con una conclusione da fuori e si fa apprezzare nel finale.

BARBIERI 6 – Spinge a destra e sinistra, è mancato solo l’ultimo passaggio decisivo.

SANABRIA sv

F.MUSSOLINI sv

