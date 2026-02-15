Kallas: “La Russia non è superpotenza, la sua economia è in rovina”

(Adnkronos) – “La Russia non è una superpotenza. Dopo più di un decennio di conflitti, di cui quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, è appena andata oltre i limiti del 2014, a un costo di 1,2 milioni di vittime”. Lo ha detto l’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea Kaja Kallas alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza , spiegando che “oggi la Russia è allo sbando, la sua economia è a pezzi, è tagliata fuori dai mercati energetici europei e i suoi cittadini fuggono”.

Per Kallas “la minaccia più grande ora è che Mosca possa ottenere più vantaggi al tavolo delle trattative di quanto abbia raggiunto sul campo di battaglia”. “Tutto inizia in Ucraina , ma sappiamo che la meta finale della Russia non è il Donbass”, ha proseguito, sottolineando i continui tentativi di sabotare o indebolire i paesi dell’Ue.

Rispondendo al discorso di Marco Rubio di ieri, Kallas ha sottolineato con una punta di ironia che “contrariamente a quanto qualcuno sostiene, l’Europa ‘woke’ e decadente non è destinata a scomparire” e ha ricordato che molti paesi, non solo europei, “vogliono ancora entrare nel nostro club”, citando in particolare il Canada. “L’Europa a volte è troppo lenta, questo è certo, e ha bisogno di essere riformata, questo è certo. Ma sappiamo perfettamente cosa siamo e cosa rappresentiamo”, ha aggiunto.

La Russia ha lanciato 83 droni in diverse località dell’Ucraina durante la notte. Lo rende noto l’aeronautica militare di Kiev spiegando che 55 droni sono stati abbattuti o disattivati, ma 25 sono riusciti a colpire di 12 località. Gli attacchi hanno causato enormi incendi a Odessa, la città portuale dell’Ucraina meridionale. Il servizio di emergenza statale dell’Ucraina ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito in questi ultimi attacchi.

A Odessa “una struttura ferroviaria è stata danneggiata e, durante il secondo attacco, un serbatoio di carburante ha preso fuoco: si è verificata una fuoriuscita e l’incendio di prodotti petroliferi”, ha detto il servizio di emergenza ucraino.