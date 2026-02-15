Ultime News

15 Feb 2026 Olimpia Milano inarrestabile: Cremona viene sconfitta 86-67 al PalaRadi
15 Feb 2026 Lo storico trionfo di Lisa Vittozzi: il primo oro olimpico del biathlon italiano
15 Feb 2026 Brignone trionfa anche in gigante: storica doppietta d'oro come Tomba
15 Feb 2026 Carnevale di Pescarolo, fagiolo d'oro al carro "60 anni di tradizione"
15 Feb 2026 Criminalità e strade, Cremona più sicura rispetto alle medie lombarda e nazionale
Milano Cortina, caduta spaventosa per Lajunen nel big air. Come sta l’atleta finlandese -Video

(Adnkronos) – Grande paura alle Olimpiadi di Milano Cortina. Durante le qualificazioni del big air maschile di sci freestyle oggi, domenica 15 febbraio, il Livigno Snow Park ha vissuto attimi di paura e silenzio. Nel corso della prima manche, l’atleta finlandese Elias Lajunen, 18 anni, è caduto in maniera violenta battendo la schiena e la testa sulla pista durante l’esecuzione di un trick. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e portato via in toboga. 

 

Come apprende l’Adnkronos da fonti della nazionale finlandese, il 18enne è cosciente e muove braccia e gambe. Nelle prossime ore sarà rivalutato, ma le sue Olimpiadi finiscono qui.  

