Milano Cortina, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard con Moioli, orari e dove vedere gli azzurri

(Adnkronos) – Nono giorno di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, domenica 15 febbraio, è il giorno del gigante femminile con Sofia Goggia e Federica Brignone a caccia di una nuova medaglia. In giornata, attenzione anche alla gara mista di snowboard cross, con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva che puntano al podio. Ecco gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi invernali, gli orari e dove vederli.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina:

9:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Norvegia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

10 Bob: Monobob donne, manche 1 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

10 Sci alpino: Slalom gigante donne, manche 1 (Sofia Goggia, Federica Brignone, Lara Della Mea, Asja Zenere)

11:15 Biathlon: Inseguimento 12,5km uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin)

11:50 Bob: Monobob donne, manche 2 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

12 Sci di fondo: Staffetta 4×7,5km uomini (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino)

13:30 Sci alpino: Slalom gigante donne, manche 2 (da definire)

13:45 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, quarti di finale (da definire)

14:05 Curling: Round robin donne, Italia – Danimarca (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)

14:15 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, semifinali (da definire)

14:35 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, finali (da definire)

14:45 Biathlon: Inseguimento 10km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

16 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, quarti di finale (da definire)

17:03 Pattinaggio di velocità: 500m donne (Serena Pergher, Maybritt Vigl)

18:00 Skeleton: Prova a squadre miste (da definire)

18:45 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

19:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Cechia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

19:30 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 1 (Miro Tabanelli)

19:45 Pattinaggio di figura: Coppie, programma corto (Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini)

19:57 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, turno finale (ev. Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

20:15 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 2 (Miro Tabanelli)

21:00 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 3 (Miro Tabanelli)

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.