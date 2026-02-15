Ultime News

15 Feb 2026 Spettacolare transumanza vicino al ponte Verdi
15 Feb 2026 Carnevale, piazza Duomo gremita di bambini in maschera e famiglie
15 Feb 2026 Clamorosa traversa di Bonazzoli allo scadere: Cremonese e Genoa pareggiano 0-0
15 Feb 2026 Referendum, le Camere penali in campo: “Sì alla separazione delle carriere”
15 Feb 2026 Si è spenta a 111 anni la donna più anziana di Lombardia: la casalese Lucia Ronda
Video Pillole

Oro storico per Lisa Vittozzi nella 10 km inseguimento di biathlon

MILANO (ITALPRESS) – Lisa Vittozzi conquista un oro storico nell’inseguimento 10 km di biathlon.
La 31enne di Pieve di Cadore realizza una prestazione perfetta al poligono, centrando tutti i bersagli e recuperando lo svantaggio della sprint precedente. Con questo successo, Vittozzi porta a casa il primo oro olimpico della carriera, precedendo sul podio la norvegese Maren Kirkeeide e la finlandese Suvi Minkkinen. Un trionfo che entra nella storia del biathlon italiano e arricchisce ulteriormente il medagliere azzurro a Milano-Cortina.
