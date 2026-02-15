Ultime News

15 Feb 2026 Spettacolare transumanza vicino al ponte Verdi
15 Feb 2026 Carnevale, piazza Duomo gremita di bambini in maschera e famiglie
15 Feb 2026 Clamorosa traversa di Bonazzoli allo scadere: Cremonese e Genoa pareggiano 0-0
15 Feb 2026 Referendum, le Camere penali in campo: “Sì alla separazione delle carriere”
15 Feb 2026 Si è spenta a 111 anni la donna più anziana di Lombardia: la casalese Lucia Ronda
Video Pillole

Per Arianna Errigo applausi a Milano-Cortina e obiettivo Los Angeles

MILANO (ITALPRESS) – Non è ancora tempo di bilanci, perché alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 mancano ancora molte gare. Ma se si parla di emozioni, la fiorettista azzurra Arianna Errigo un podio personale lo ha già in mente. Tre medaglie, tre storie, tre donne che più di tutte l’hanno colpita in questi giorni. E se il presente è fatto di emozioni forti e medaglie da celebrare, lo sguardo è già proiettato avanti. Perché dentro di lei la fiamma è tutt’altro che spenta. L’orizzonte si chiama Olimpiadi di Los Angeles 2028.

gm/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...