Rocchi: “Errore dell’arbitro La Penna su Kalulu, ma c’è chi vuole fregarci”

(Adnkronos) – C’è “grande dispiacere” da parte dell’Aia e del designatore Gianluca Rocchi per quanto avvenuto in Inter-Juventus, con l’espulsione per doppia ammonizione del difensore bianconero Kalulu per la clamorosa simulazione del nerazzurro Bastoni. Rocchi in una dichiarazione ammette che “la decisione di La Penna è chiaramente errata” anche “per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”. Ad ogni modo il designatore ha voluto stigmatizzare il comportamento del difensore nerazzurro Bastoni, autore di una clamorosa simulazione che ha indotto il direttore di gara ad ammonire Kalulu per la seconda volta. Già il primo cartellino giallo mostrato a Kalulu, per un presunto fallo su Barella che stramazza al suolo, appare discutibile.

Bastoni, già ammonito, avrebbe dovuto ricevere il secondo cartellino giallo per simulazione. In sostanza, l’Inter sarebbe rimasta in 10 uomini. Invece, a giocare oltre un tempo in inferiorità numerica è stata la Juventus. “La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato -ha spiegato Rocchi tramite l’Aia- visto che ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci”.

Kalulu, intanto, rilancia nelle sue storie di Instagram un video di circa 40 secondi con le due ammonizioni ricevute dall’arbitro La Penna. Anche altri bianconeri hanno commentato la partita contro l’Inter. “Sono orgoglioso della squadra che siamo. Oggi più di ieri solo la Juve, fino alla fine”, scrive sui social il capitano Manuel Locatelli mentre Dusan Vlahovic (assente per infortunio) ha scritto semplicemente “Orgoglioso di voi”.