15 Feb 2026 Spettacolare transumanza vicino al ponte Verdi
15 Feb 2026 Carnevale, piazza Duomo gremita di bambini in maschera e famiglie
15 Feb 2026 Clamorosa traversa di Bonazzoli allo scadere: Cremonese e Genoa pareggiano 0-0
15 Feb 2026 Referendum, le Camere penali in campo: “Sì alla separazione delle carriere”
15 Feb 2026 Si è spenta a 111 anni la donna più anziana di Lombardia: la casalese Lucia Ronda
Nazionali

Sanremo, Carlo Conti e il dietrofront di Andrea Pucci: “Mi dispiace per lui, scelta personale”

(Adnkronos) –
“Non pensavo di scatenare un affare di stato”. Carlo Conti oggi in collegamento con Mara Venier a Domenica In ha parlato del caso del comico Andrea Pucci e la sua rinuncia a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026. 

Il direttore artistico ha ringraziato Mara Venier per la domanda su Pucci e poi ha aggiunto: “Ribadisco la mia scelta del tutto autonoma: preferisco che si dica che non so fare il mio mestiere piuttosto che qualcuno mi obbliga a fare qualcosa nel mondo dello spettacolo”. Conti ha ricordato il rapporto professionale che lo lega al comico: “All’Arena di Verona gli abbiamo consegnato il Biglietto d’oro per gli incassi al teatro, a Zelig è stato sempre ospite. E’ venuto anche a Tale e Quale…”, ha detto Conti.  

“Non pensavo di scatenare un affare di stato, mi dispiace soprattutto per lui umanamente e professionalmente”, ha aggiunto il direttore artistico, spiegando le ragioni del suo passo indietro: “Ogni comico si ricorda benissimo di cosa è successo a Crozza, ‘aggredito’ e fischiato sul quel palco. La paura per un comico di quel palco è tanta, ha preferito alla sua età di evitare il rischio e rimanere a casa. E’ una scelta del tutto personale”. 

