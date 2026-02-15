Ultime News

15 Feb 2026 Carnevale di Pescarolo, fagiolo d'oro al carro "60 anni di tradizione"
15 Feb 2026 Rapporto Bes su sicurezza. Cremona meglio della media nazionale e lombarda
15 Feb 2026 Carnevale a San Daniele Po: grande festa di tutto il paese
15 Feb 2026 Djuric e quel gol sfiorato di testa nella ripresa: "Forse potevo fare meglio"
15 Feb 2026 Il commento di Nicola: "Bisogna essere pazienti e calmi, io sono fiducioso"
Serie A, oggi Napoli-Roma – Diretta

(Adnkronos) – Big match al Maradona. Oggi, domenica 15 febbraio, il Napoli ospita la Roma – in diretta tv e streaming – nella 25esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como, vittorioso ai calci di rigore, mentre nell’ultimo turno di campionato hanno vinto 3-2 nella trasferta del Ferraris contro il Genoa. I giallorossi invece hanno battuto il Cagliari 2-0 all’Olimpico. 

Nel prossimo turno di Serie A, il Napoli volerà a Bergamo per sfidare l’Atalanta, mentre la Roma ospiterà la Cremonese all’Olimpico. 

