Sinner, vicino il debutto a Doha: quando gioca con Machac

Quando gioca Jannik Sinner? Domani, lunedì 16 febbraio, inizia ufficialmente l’Atp 500 di Doha, torneo che sancirà il ritorno in campo del tennista azzurro, reduce dalla cocente eliminazione nella semifinale degli Australian Open 2026, dove è stato battuto da Novak Djokovic in cinque set. Sinner è atteso proprio domani dalla sfida del primo turno contro il ceco Tomas Machac, numero 31 del mondo.

Sinner e Machac si sono affrontati in due precedenti, entrambi vinti dall’azzurro che conduce così 2-0 in questo speciale parziale. Il primo incrocio risale agli ottavi del Masters 1000 di Miami del 2023, quando l’azzurro si impose in due set, proprio come nella semifinale di Shanghai 2024.

Ad attenderlo agli ottavi di finale ci potrebbe essere con ogni probabilità l’australiano Alexei Popyrin, mentre ai quarti Sinner affronterebbe uno tra il ceco Jakub Mensik, reduce dal ritiro per un problema fisico nello Slam di Melbourne, e il cinese Zhang. In caso di semifinale Jannik potrebbe trovare sulla sua strada il kazako Alexander Bublik, il francese Arthur Fils o un altro ceco, Jiri Lehecka.

La finale potrebbe essere contro Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, oppure contro i russi Daniil Medvedev e Andrej Rublev.

Sinner riparte dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. “E’ stata un’ottima partita, ho avuto le mie chance. Non sempre va come si spera, è lo sport. Io sto cambiando dettagli in campo, ci vuole un po’ di tempo a perfezionarli. A volte perdere è normale, ci sta”, ha detto a Sky Sport. “Sono un ragazzo di 24 anni, voglio solo giocare un buon tennis in qualsiasi occasione. Visto quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, è normale l’attenzione su me e Carlos. Alla fine, non devo scompormi più di tanto. Devo continuare a lavorare sodo, cambiando piccole cose per provare a migliorare”.

“Non sono solo cambiamenti tecnici, anche tattici e mentali. Sono tanti elementi, anche fuori dal campo. Non bisogna però crearsi troppi problemi dopo aver perso una semifinale Slam contro Djokovic”, ha concluso Sinner.