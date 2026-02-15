Ultime News

15 Feb 2026 Spettacolare transumanza vicino al ponte Verdi
15 Feb 2026 Carnevale, piazza Duomo gremita di bambini in maschera e famiglie
15 Feb 2026 Clamorosa traversa di Bonazzoli allo scadere: Cremonese e Genoa pareggiano 0-0
15 Feb 2026 Referendum, le Camere penali in campo: “Sì alla separazione delle carriere”
15 Feb 2026 Si è spenta a 111 anni la donna più anziana di Lombardia: la casalese Lucia Ronda
Video Pillole

Tg Ambiente – 15/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Dall’Ue nuovi fondi per le rinnovabili
– Clima sempre più instabile, gennaio 2026 tra caldo record e gelo
– Qualità dell’aria, nel 2025 PM10 oltre i limiti in 13 città
– Bankitalia, emissioni zero entro il 2050
mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...