Ultime News

15 Feb 2026 Referendum, le Camere penali in campo: “Sì alla separazione delle carriere”
15 Feb 2026 Si è spenta a 111 anni la donna più anziana di Lombardia: la casalese Lucia Ronda
15 Feb 2026 Cerimonia solenne a San Pietro per l'ordinazione di Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan
15 Feb 2026 Michele Galli, cremonese 'in trasferta' a Genova: "Punto sulla vittoria dei grigiorossi"
15 Feb 2026 Razzia di cavi in rame in azienda a Crotta d'Adda, malviventi fermati prima della fuga
Nazionali

Ucei, Livia Ottolenghi eletta nuova presidente delle Comunità ebraiche

(Adnkronos) – Il Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) ha eletto Livia Ottolenghi nuova presidente dell’Ucei. La nomina arriva al termine dei nove anni e mezzo di presidenza di Noemi Di Segni, che ha guidato l’Unione lungo un periodo particolarmente complesso e denso di cambiamenti per la vita dell’ebraismo italiano. Livia Ottolenghi, 63 anni, romana, sposata e madre di tre figli, professoressa di Odontoiatria alla Sapienza Università di Roma, è da sempre attiva nelle istituzioni ebraiche: Asili, Scuole, Cer e Ucei.  

In questi anni, come assessore alla Scuola e all’Educazione, ha lavorato con esperti di pedagogia e formazione, interni ed esterni all’Ucei, nonché con i vertici e le istituzioni di riferimento, coordinando anche iniziative di empowerment giovanile. Livia Ottolenghi, eletta in Consiglio con la lista Habait, è stata votata con maggioranza assoluta e con un progetto di governance ampia e rappresentativa di tutte le anime del consiglio. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...