Valanga su fuoripista sopra Courmayeur, un morto e due feriti

(Adnkronos) – Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, in Val Veny, sopra Courmayeur, in Valle d’Aosta. Tre sciatori che stavano facendo un fuoripista sono stati travolti e sono stati estratti dalla neve: una è morta, mentre altre due sono state portate in Pronto Soccorso, in condizioni gravi. 

Il distacco è avvenuto nel canale del Ves, ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Sul posto sta intervenendo il soccorso alpino valdostano, gli uomini della guardia di finanza di Entreves. In volo anche tre elicotteri che stanno cercando di captare eventuali segnali provenienti dall’Artv. 

 

