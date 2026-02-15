Ultime News

15 Feb 2026 Razzia di cavi in rame in azienda a Crotta d'Adda, malviventi fermati prima della fuga
15 Feb 2026 Il “giallo” di San Siro: polemiche a non finire su Alessandro Bastoni
15 Feb 2026 Cremonese, contro il Genoa è vietato sbagliare: scontro diretto da brividi
14 Feb 2026 A Cividale una Juvi in difficoltà si arrende 76-58 alla Gesteco
14 Feb 2026 Crollo passerella Adda: "Ama il Tuo Paese" chiede la sospensione del cantiere al ponte
Nazionali

Verissimo, oggi domenica 15 febbraio: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 15 febbraio, alle 15.30 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto. 

Silvia Toffanin accoglierà con la sua energia, talento e storia personale, la grande Rita Pavone. Alla vigilia di un compleanno importante, sarà ospite Fiordaliso. 

E ancora, prima intervista di coppia per Rocco Casalino e il suo compagno Alejandro. Inoltre, saranno in studio: Rosita Celentano e Rossella Brescia. Spazio poi al primo anno d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, coppia nata nella casa del Grande Fratello. 

Infine, la dolorosa testimonianza e la ricerca di verità di Sabrina e Luca, i genitori di Alex Marangon, il venticinquenne morto nel giugno del 2024, in provincia di Treviso, in circostanze ancora poco chiare. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...