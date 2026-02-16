Dopo 17 anni Cattaruzzi lascia la presidenza di Federalberghi (Confcommercio)

Dopo quattro mandati, per un totale di 17 anni alla guida di Federalberghi Provincia di Cremona, Alessandra Cattaruzzi ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di presidente.

La decisione è legata a una riorganizzazione della propria attività imprenditoriale: Cattaruzzi ha infatti scelto di cedere in gestione la struttura ricettiva di cui era responsabile, che non rappresenterà più il core business della sua azienda, rendendo quindi coerente e doverosa la scelta di lasciare anche la guida della federazione.

Alessandra Cattaruzzi ha svolto incarichi di rappresentanza anche a livello regionale, come consigliera di Federalberghi Lombardia, ed è stata consigliere della Camera di Commercio di Cremona per otto anni.

Nel tracciare un bilancio del proprio percorso, la presidente di Federalberghi Provincia di Cremona ha ricordato il valore dell’esperienza maturata all’interno del sistema Confcommercio e il ruolo di rappresentanza svolto negli anni.

“Dopo 17 anni di mandato, ho deciso di passare ad una fase successiva del mio percorso professionale. Se da un lato sono serena per la scelta compiuta, dall’altro sono dispiaciuta di lasciare un incarico che mi ha arricchita enormemente, sia da un punto di vista professionale che umano” ha dichiarato.

In questi anni Federalberghi Provincia di Cremona si è progressivamente sviluppata abbracciando l’intera provincia, offrendo rappresentanza e supporto agli operatori turistici e ricettivi della provincia, da Crema a Casalmaggiore, in un dialogo costante con le istituzioni e con il sistema economico locale.

Tra i risultati più significativi raggiunti, Cattaruzzi ha evidenziato la creazione di un tavolo di confronto con l’assessore al Turismo, oltre al lavoro sul tema dell’imposta di soggiorno, che ha portato al riconoscimento di un budget dedicato a disposizione del comparto alberghiero per progettualità condivise e presentate direttamente dagli operatori.

Un impegno che, durante l’emergenza pandemica, si è tradotto anche in azioni concrete di supporto al territorio: Federalberghi Provincia di Cremona ha infatti promosso iniziative di sostegno agli operatori sanitari impegnati negli hub vaccinali di Crema, Cremona e Casalmaggiore, contribuendo con spirito di servizio a una fase complessa per l’intera comunità.

“Ringrazio la dirigenza di Confcommercio per avermi dato la possibilità e lo spazio di esprimere le mie competenze e la mia professionalità. Ringrazio inoltre Federalberghi nazionale per il supporto tecnico quotidiano che garantisce agli operatori del settore e che rappresenta un presidio fondamentale per tutta la categoria. Conserverò con affetto i ricordi e le relazioni costruite lungo tutto il mio cammino all’interno dell’associazione” ha concluso.

Il presidente di Confcommercio Provincia di Cremona Andrea Badioni ha espresso un ringraziamento sentito per il lavoro svolto.

“Desidero ringraziare Alessandra Cattaruzzi per la dedizione, la competenza e lo spirito di servizio con cui ha guidato Federalberghi Provincia di Cremona in questi diciassette anni. Il suo contributo è stato determinante nel rafforzare la rappresentanza del comparto alberghiero, nel consolidare un confronto costruttivo con le istituzioni e nel promuovere una visione di sistema capace di abbracciare l’intero territorio provinciale, valorizzando le specificità delle diverse aree, da Crema a Casalmaggiore. A lei va la gratitudine di tutta Confcommercio Provincia di Cremona”.

Confcommercio Provincia di Cremona comunica che, al fine di garantire continuità operativa e accompagnare la fase di transizione, l’incarico di presidente di Federalberghi Provincia di Cremona sarà assunto dal presidente Andrea Badioni, fino a nuova convocazione dell’assemblea degli operatori associati.

© Riproduzione riservata