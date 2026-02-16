Il 23 febbraio al Politecnico presentazione del libro "La battaglia dei Semi"
Il Polo di Cremona presenta la quarta edizione della rassegna con eventi sulla sostenibilità, a partire dal libro di Mencini sui semi e la biodiversità agricola
Ricominciano gli appuntamenti della rassegna Camminare su un filo di seta che il Polo di Cremona del Politecnico di Milano dedica alla sostenibilità ambientale ed economica, alla crisi climatica e al consumo critico. Questa iniziativa, alla sua quarta edizione, è un invito a riflettere e ad agire per costruire un futuro più sostenibile, a partire dalle scelte di ogni giorno.
Il primo appuntamento del 2026 si terrà lunedì 23 febbraio, alle ore 20.45, presso SpazioComune Cremona in Piazza Stradivari 7 e vede protagonista lo scrittore e giornalista Giannandrea Mencini. In questa serata lo scrittore presenterà La battaglia dei semi, il suo nuovo libro-inchiesta che conclude idealmente la trilogia avviata con Pascoli di carta e Bioavversità.
In questo volume, Mencini intraprende un viaggio attraverso l’Italia — dalle colline e montagne del Nord fino alla pianura calabrese — per indagare il mondo dei semi e della biodiversità agricola, portando alla luce le dinamiche meno visibili del sistema sementiero globale.
Con dati e testimonianze, l’autore denuncia come il 63% del mercato mondiale delle sementi e il 75% di quello degli agrofarmaci siano concentrati nelle mani di sole tre multinazionali, evidenziando le profonde ripercussioni sociali ed economiche di questo squilibrio: la progressiva perdita di sovranità alimentare, la dipendenza di milioni di agricoltori e consumatori dalle decisioni di pochi colossi industriali e il rischio concreto per la biodiversità agricola.
Il libro accende i riflettori su un tema cruciale: la perdita della varietà genetica a favore dell’omologazione delle colture. Mencini mette a confronto l’agricoltura industriale, dominata dai brevetti e dalla standardizzazione, con la resistenza silenziosa ma determinata di agricoltori, custodi di semi, associazioni e comunità che difendono sementi antiche e modelli produttivi sostenibili.
Ma La battaglia dei semi non è solo un atto di denuncia. È anche un racconto di speranza: un percorso tra aziende agricole, cooperative e progetti che, soprattutto nelle aree collinari e montane, recuperano saperi tradizionali, promuovono lo scambio libero dei semi e valorizzano le produzioni locali. Realtà rurali ricche di storia e competenze che continuano a sostenere il sistema agroalimentare italiano, nonostante la pressione dell’agroindustria globale.
Un libro che invita a riflettere sul legame profondo tra ciò che mangiamo, la libertà della terra e il futuro dell’ambiente.
Promossa dal Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, in collaborazione con il Comune di Cremona, questa rassegna è sostenuta da Fondazione Città di Cremona ed è realizzata insieme a diverse associazioni: Città Rurale, Filiera Corta Solidale, Meridiano361, Slow Food Cremonese, Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, Cai Cremona e Milk – ETS.
L’iniziativa si inserisce nel progetto Trama dei Diritti, spazio culturale promosso da Csv Lombardia Sud, aperto a tutte le realtà impegnate nella diffusione della cultura dei diritti.
Ol prossimo appuntamento della rassegna è previsto per giovedì 19 marzo, alle ore 18.00, presso il Polo di Cremona del Politecnico di Milano, con la proiezione del docufilm Civiltà Transumanti, alla presenza della regista Anna Kauber.