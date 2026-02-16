Paralimpiadi invernali, la cremonese Chiara Pedroni ballerà alla cerimonia finale

La cremonese Chiara Pedroni, campionessa di danza in carrozzina, prenderà parte alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Invernali, che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo il 15 marzo. “Sono stata contattata alcune settimane fa” ha detto l’interessata.

Una richiesta inaspettata per lei. “Ho provato una grande emozione, tanta soddisfazione, tanto orgoglio” continua Pedroni. “Dopo tanto lavoro, sacrificio, passione di tutti questi anni, arrivare a questa possibilità è stata davvero un’emozione grande”. Ma accanto all’entusiasmo non manca “una buona parte di sana paura” per quella che sarà senza dubbio una sfida impegnativa e una grande responsabilità.

La malattia contro cui combatte quotidianamente, l’endometriosi, non ha mai fermato la sua voglia di ballare e di vivere al 100%. E se prima danzava come una normale ballerina, quando la vita l’ha costretta su una carrozzina, lei ne ha fatta una propagine del proprio corpo, e con essa ha continuato a danzare, arrivando a raggiungere risultati brillanti.

“Quello della danza in carrozzina è stato un percorso duro, soprattutto all’inizio” spiega ancora Pedroni. “Grazie all’esperienza che avevo nella danza, mi ha consentito di rimettermi in gioco anche sulle due ruote. Una volta che ho preso distrezza con il mezzo, poi è venuto tutto da sé. Siamo partiti dal campionato italiano Fids, che ho vinto con l’oro nel 2018, e con l’argento nel 2019 e un’altra serie fantastica di bellissime collaborazioni, di eventi e di situazioni che mi ora mi porteranno a questa splendida opportunità”.

Chiara Pedroni è anche quota rosa del Progetto Tennis In Carrozzina della società Canottieri Baldesio ed atleta al Flora nel paracanottaggio.

