Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO- Sulla passerella tra Crotta d’Adda e Maccastorna, crollata nel fiume lo scorso venerdì e all’alba di oggi, è in corso una riunione urgente tra gli enti coinvolti – le due Province di Cremona e di Lodi e Aipo – e l’assessore regionale alle infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi.

L’incontro, organizzato digitalmente, nasce dopo i fatti degli ultimi giorni che hanno visto al centro il crollo della nuova struttura – realizzata ma non ancora collaudata – agganciata alla strada provinciale 196 che collega il cremonese con il lodigiano.

Per la provincia di Cremona partecipa il presidente Roberto Mariani e il responsabile di settore Giulio Biroli; per la provincia di Lodi il presidente Fabrizio Santantonio, che è anche sindaco del comune di Maccastorna.

