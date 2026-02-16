Ultime News

16 Feb 2026 Cremonese, contro il Genoa a centimetri dal ritorno alla vittoria
16 Feb 2026 Crollato un altro tratto di pista ciclopedonale sulla "VenTo" a Crotta d'Adda
16 Feb 2026 Dopo 17 anni Cattaruzzi lascia la presidenza di Federalberghi (Confcommercio)
16 Feb 2026 Violenze in occasione di Cremonese-Napoli: 50 anni di Daspo per 20 ultras
15 Feb 2026 Olimpia Milano inarrestabile: Cremona viene sconfitta 86-67 al PalaRadi
Crollato un altro tratto di pista ciclopedonale sulla "VenTo" a Crotta d'Adda

di Giuliana Biagi

Questa mattina l'amara sorpresa dopo il cedimento di venerdì scorso

Il ponte Crotta d'Adda - Maccastorna dove stamattina è crollato un altro tratto di passerella (foto Gianpaolo Guarneri)
Dopo il crollo di venerdì scorso, un’altra porzione di passerella ciclopedonale sull’Adda è crollata questa mattina all’alba, a fianco del ponte che collega Crotta con il lodigiano. Si impone ora una radicale revisione del progetto che riguarda questo tratto di ciclovia VenTo che era in attesa di essere collaudato.

L’infrastruttura ciclistica in provincia di Cremona arriva attualmente fino a Casalmaggiore, e si snoda in larga parte su argini esistenti.

