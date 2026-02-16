Cronaca
Crollato un altro tratto di pista ciclopedonale sulla "VenTo" a Crotta d'Adda
Questa mattina l'amara sorpresa dopo il cedimento di venerdì scorso
Dopo il crollo di venerdì scorso, un’altra porzione di passerella ciclopedonale sull’Adda è crollata questa mattina all’alba, a fianco del ponte che collega Crotta con il lodigiano. Si impone ora una radicale revisione del progetto che riguarda questo tratto di ciclovia VenTo che era in attesa di essere collaudato.
L’infrastruttura ciclistica in provincia di Cremona arriva attualmente fino a Casalmaggiore, e si snoda in larga parte su argini esistenti.
