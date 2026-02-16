Ultime News

16 Feb 2026 Passerella di Crotta, l'assessore Terzi: "Collaborare con la procura per capire le cause"
16 Feb 2026 Les Ballets de Monte Carlo il 22 febbraio al Ponchielli in "Romeo e Giulietta"
16 Feb 2026 34 multe in due mesi con il permesso cambiato a sua insaputa: ricorrerà al Prefetto
16 Feb 2026 Campagna Amica Cremona, i dolci di Carnevale presso il portico del Consorzio Agrario
16 Feb 2026 “Quale Scienza per quale Società?”: nuovo incontro con Gli ex dell'Aselli
Nazionali

Quando il calciatore aiuta l’arbitro, i due precedenti di Miroslav Klose: ‘l’anti-Bastoni’

(Adnkronos) – L’arbitro Federico La Penna subisce minacce di morte dopo l’errore che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu durante Inter-Juve. Un errore che in tanti, in presa diretta, avrebbero commesso, vista la simulazione di chi, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, quel presunto fallo da ammonizione ha fatto finta di subirlo.  

La storia del calcio è piena di simulazioni, anche clamorose, ma ci sono anche alcuni esempi in controtendenza, con calciatori capaci di ammettere con l’arbitro le proprie colpe. Uno tra gli altri, il tedesco Miroslav Klose, un passato glorioso con la maglia della Germania, di Werder Brema e Bayern Monaco, e della Lazio in Italia, ha fatto per due volte l’esatto contrario di Bastoni. 

Nel 2005, durante Werder Brema-Arminia Bielefeld, l’arbitro fischia un calcio di rigore a favore di Klose per un presunto fallo del portiere avversario. Lui si rialza immediatamente e dice all’arbitro che il portiere ha toccato prima la palla, convincendolo a revocare la decisione. 

Nel 2012, durante un Napoli-Lazio, Klose segna un gol ma lo fa di mano. “L’arbitro mi ha chiesto se avessi toccato il pallone con la mano e io l’ho ammesso, era il minimo che potessi fare”, ha spiegato Klose quando è stato premiato a Berlino dalla federcalcio tedesca per quel gesto. Guardando a quello che succede oggi, c’è da imparare.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...