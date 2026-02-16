Referendum: "il Governo nega il voto ai fuorisede. Alleanza Verdi Sinistra lo garantisce"

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, migliaia di cittadine e cittadini rischiano di vedere ostacolato, nei fatti, un diritto costituzionale: votare. Il Governo ha scelto di non garantire il voto ai fuorisede, respingendo in Parlamento gli emendamenti che avrebbero permesso a chi vive temporaneamente lontano dal Comune di residenza di esprimersi senza dover affrontare costi e spostamenti spesso impossibili.

È una scelta grave e profondamente ingiusta. In provincia di Cremona le persone penalizzate sono molte: operatori della sanità, insegnanti e lavoratori della scuola, studenti e studentesse, ma anche chi è lontano da casa per assistere familiari o per motivi di cura. Per tanti e tante, tornare a votare nel Comune di residenza significa perdere giornate di lavoro, spendere centinaia di euro, organizzare viaggi complicati. In altre parole: trasformare un diritto in un privilegio.

Per questo nasce e si rafforza la campagna nazionale “Voto Fuori Sede”, che mette in campo una risposta concreta e immediata: permettere ai fuorisede di votare attraverso lo strumento della nomina a rappresentante di lista. È un meccanismo già previsto dalle regole elettorali, che consente di esercitare il voto nel seggio assegnato per l’incarico, e che oggi diventa un modo legittimo per non subire un’ingiustizia.

Il Governo sta provando a restringere gli spazi democratici proprio mentre si gioca una partita politica decisiva. Se temi di perdere un referendum, non puoi risolverla impedendo alle persone di votare: è una forzatura inaccettabile. In provincia di Cremona i fuorisede non sono un’eccezione: sono parte viva della comunità. Non permetteremo che la partecipazione venga selezionata in base al portafoglio o alla possibilità di spostarsi.

Da sempre Alleanza Verdi e Sinistra chiede una soluzione strutturale: una legge che garantisca davvero il voto a chi studia, lavora o vive temporaneamente lontano dalla residenza.

Paolo Losco, segretario provinciale Sinistra Italiana Cremona e Andrea Ladina, presidente Europa Verde Cremona

