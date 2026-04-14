Green Food Week 2026: nelle scuole menù a ridotto impatto ambientale

Il Comune di Cremona partecipa alla Green Food Week 2026 (in corso fino al 17 aprile), l’iniziativa nazionale promossa da Foodinsider per promuovere scelte alimentari sostenibili e ridurre l’impatto ambientale della ristorazione collettiva. Insieme a numerosi altri Comuni, l’ente ha scelto di partecipare per contribuire in modo concreto alla riduzione dell’impatto climatico legato all’alimentazione. Una scelta che parte dai menù e guarda al sistema nel suo insieme. Intervenire sulle abitudini alimentari significa quindi intervenire sul clima in modo misurabile e responsabile.

In questo scenario si inserisce l’adesione del Comune di Cremona attraverso un servizio di ristorazione che coinvolge tutti i bambini e le bambine degli asili nido e delle scuole infanzia comunali, oltre a quelli delle scuole infanzia e primaria statali con circa 3000 pasti al giorno. Un impegno che rappresenta non solo un’adesione formale, ma un posizionamento coerente rispetto alle sfide ambientali contemporanee e un contributo attivo alla diffusione di modelli alimentari più sostenibili. Per questa edizione, nelle scuole del Comune di Cremona verrà proposto un menù green, con l’utilizzo esclusivo di prodotti biologici, volto a rafforzare una cultura alimentare più responsabile: Insalata mista con semi e olive, miglio con zucchine, basilico e pinoli, polpettine di lenticchie con maionese di patate, Torta “senza” con mele e cioccolato fondente.

Dopo aver coinvolto oltre 500.000 pasti nelle precedenti edizioni, il 2026 si presenta come un anno di ulteriore crescita, con una partecipazione attesa ancora più ampia e un interessamento sempre più significativo delle università, accanto a Comuni, scuole e aziende. Un segnale evidente: la sostenibilità alimentare non è più un tema settoriale, ma una priorità condivisa. L’edizione 2026 rafforza questo percorso di sostenibilità: legumi, cereali, verdure diventano protagonisti di menù capaci di coniugare qualità nutrizionale e riduzione dell’impronta ambientale, privilegiando prodotti stagionali, locali e coltivati con metodi che preservano la fertilità del suolo.

“Anche quest’anno il nostro Comune, insieme a molti altri Comuni italiani, aderisce alla Green Food Week” commenta l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi. “Promuovendo uno stile di vita più sostenibile, anche attraverso piccole abitudini quotidiane, si vuole raggiungere l’ obiettivo ambizioso di sensibilizzare i bambini a prendersi cura del Pianeta. Vorremmo, in sintesi, che i nostri bimbi e le loro famiglie comprendessero che, anche attraverso un’iniziativa virtuosa come questa e attraverso la proposta nei menù di cibo sano e buono, è al contempo una scelta che concorre tanto alla loro salute, e anche alla salute del Pianeta e agli esseri viventi che lo abitano. La Green Food Week 2026 si conferma così come un percorso in continuo ampliamento, capace di mettere in rete territori, istituzioni e comunità educanti attorno a un obiettivo comune: ridurre l’impronta ambientale dell’alimentazione”.

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