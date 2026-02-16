Ultime News

17 Feb 2026 Vent'anni di sovranismo: Claudio Borghi giovedì sera a Ostiano
16 Feb 2026 Lotta salvezza, è bagarre: il Lecce aggancia Cremo e Genoa
16 Feb 2026 Passerella di Crotta, l'assessore Terzi: "Collaborare con la procura per capire le cause"
16 Feb 2026 Les Ballets de Monte Carlo il 22 febbraio al Ponchielli in "Romeo e Giulietta"
16 Feb 2026 34 multe in due mesi con il permesso cambiato a sua insaputa: ricorrerà al Prefetto
Nazionali

Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio per il quadro di Rutilio Manetti

(Adnkronos) – Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio relativa al quadro di Rutilio Manetti, ‘La cattura di San Pietro’ nel processo, col rito abbreviato, davanti al gup di Reggio Emilia.  

“Dopo un giudizio regolare, innanzi agli organi giudiziari, il prof. Vittorio Sgarbi è stato assolto perché il fatto non costituisce reato anche dall’imputazione residua; dopo l’archiviazione, per altri due reati originariamente contestati, già conseguita all’esito delle indagini preliminari. Ciò dimostra, ancora una volta, come la macchina del fango attivata con gli strumenti mediatici provochi ingiusti – e difficilmente riparabili – danni morali e materiali, per un cittadino innocente”, hanno dichiarato i difensori di Sgarbi Alfonso Furgiuele e Giampaolo Cicconi. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...