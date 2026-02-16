Violenze in occasione di Cremonese-Napoli: 50 anni di Daspo per 20 ultras

A seguito degli scontri in occasione dell’incontro di calcio Cremonese – Napoli dello scorso 28 dicembre da parte delle frange ultras napoletane e delle condotte violente termine della gara da un gruppo di supporter cremonesi, la Polizia di Stato della Questura di Cremona ha adottato 20 Daspo, per complessivi 50 anni, nei riguardi di 16 ultras partenopei e 4 supporter cremonesi.

In particolare, prima dell’inizio del match, una ventina di ultras napoletani sono giunti in città a bordo di un minivan e due autovetture, tutti noleggiati, muovendosi sempre insieme tra le strade e piazze limitrofe all’impianto sportivo.

Durante gli spostamenti, alcuni di loro scesi dai veicoli, hanno aggredito dapprima un sostenitore grigiorosso diretto allo stadio, sottraendogli una sciarpa ed un cappellino con i colori ufficiali della Cremonese e, poco dopo, in un’area di parcheggio adiacente allo stadio Zini, altri due tifosi cremonesi.

Il tutto avveniva alla presenza di tutti gli altri componenti il gruppo. Durante la partita, nel settore della tifoseria ospite venivano poi accesi alcuni fumogeni.

A seguito dell’analisi trasversale di numerose immagini, la Digos della Questura di Cremona è riuscita ad individuare 14 componenti il gruppo degli ultras partenopei (tra cui gli autori delle azioni delittuose) nonché 2 dei responsabili delle accensioni dei fumogeni all’interno dello stadio.

Al termine della gara, circa 50 ultras grigiorossi hanno tentato di raggiungere, travisati e brandendo aste e bastoni, il settore della tifoseria ospite, venendo però fermati dall’intervento di una squadra del Reparto Mobile. Durante l’intervento è rimasto lievemente ferito un agente di Polizia.

Anche in questo caso, la Digos di Cremona, a seguito dell’analisi delle videoriprese effettuate da personale della Polizia Scientifica, è riuscita ad individuare 4 supporter cremonesi travisati ed in possesso di strumenti atti all’offesa.

Inoltre è stato adottato un Daspo di 4 anni nei riguardi dell’ultras interista che lo scorso 1° febbraio, poco dopo l’inizio del secondo tempo della partita Cremonese – Inter, aveva lanciato in campo una bomba carta esplosa nelle vicinanze del portiere Audero, determinando la sospensione temporanea del match. Per questo episodio il tifoso era stato tratto in arresto differito dalla Digos di Cremona.

