Ultime News

16 Feb 2026 L'esodo istriano: la proiezione dello spettacolo di Cristicchi - Biloslavo
16 Feb 2026 Il “Trofeo dei Violini” a Cremona sempre più capitale del tennis in carrozzina
16 Feb 2026 Rederendum, AVS : "Inaccettabile vietare il voto ai fuorisede". Ma c'è l'escamotage
16 Feb 2026 Cade da piattaforma aerea a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni
16 Feb 2026 Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia
Nazionali

X down oggi 16 febbraio, problemi al social: cosa succede

(Adnkronos) –
Problemi per X e il social è down oggi 16 febbraio. Nel primo pomeriggio, l’accesso alla piattaforma è diventato sostanzialmente impossibile per molti utenti. Inutile provare ad aprire l’app per caricare i post, pubblicare messaggi o consultare le notifiche. Ad ogni tentativo corrisponde un messaggio che invita a riprovare l’operazione in un altro momento. La situazione è tornata progressivamente alla normalità dopo circa un’ora. 

I problemi non sono stati limitati all’Italia. A giudicare dal boom di segnalazioni su Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete, down per il social di Elon Musk sostanzialmente ovunque: dalla Francia alla Germania, dal Canada agli Stati Uniti, dall’Australia al Brasile. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...