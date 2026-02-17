Alcaraz-Rinderknech: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Esordio a Doha per Carlos Alcaraz. Oggi, martedì 16 febbraio, il tennista spagnolo sfida il francese Arthur Rinderknech – in diretta tv e streaming – nel primo turno dell’Atp 500 qatariota. Il numero uno del mondo arriva al torneo dopo aver trionfato agli Australian Open 2026, battendo Novak Djokovic, mattatore di Sinner in semifinale, nell’ultimo atto dello Slam di Melbourne, e diventando così il più giovane di sempre a completare il Career Grande Slam.

La sfida tra Alcaraz e Rinderknech è in programma oggi, martedì 16 febbraio, non prima delle ore 17.30. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, tutti vinti dallo spagnolo, che conduce così con un parziale di 4-0. L’ultimo incrocio risale agli ultimi Us Open, quando Alcaraz si impose in tre set agli ottavi di finale.

Alcaraz-Rinderknech, come tutte le partite dell’Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.