Ultime News

17 Feb 2026 Morelli riparte da Bologna: vittoria nei 50 rana e rotta su Lignano
17 Feb 2026 Bimbo di sei anni rischia di soffocare: salvato a Parma dalla dottoressa cremonese Majori
17 Feb 2026 Si è spento Mons. Soldi: da Cremona al Casalasco, la Diocesi perde un grande uomo di fede
17 Feb 2026 Lavoro, 131 opportunità nei CPI della Provincia
17 Feb 2026 Peculato e omissioni di atti d'ufficio: arrestato un uomo di 62 anni
Nazionali

Australia, attacco con coltello a Sydney: un morto e due feriti

(Adnkronos) – Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste gravemente ferite a Sydney in un attacco con coltello. A confermare il bilancio è stata la Polizia dopo che nelle scorse ore in un sobborgo della zona ovest di Sydney è scattato l’allarme con segnalazioni di un uomo che aveva aggredito diverse persone per poi fuggire a piedi. 

La vittima, morta sul posto, era un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Le due persone rimaste ferite sono un ventiduenne e una donna di 47 anni. La Polizia ha confermato che è stato fermato un uomo. 

“Il presunto autore” dell’attacco è “noto alla Polizia per reati minori e problemi di salute mentale”, ha riferito la Polizia, precisando che al momento non è chiaro il movente. 

