Ultime News

17 Feb 2026 L'assalto della baby gang: una condanna, ma cade la rapina. Un imputato era a casa malato
17 Feb 2026 Lavoro e sicurezza, Cremona sopra la media. Ventura: "interventi mirati e prevenzione"
17 Feb 2026 In arrivo il salone delle eccellenze: questo weekend a Cremona torna "Il Bontà"
17 Feb 2026 Don Massimiliano Camporese in udienza da Papa Leone: "Il suo pensiero a bambini e ammalati"
17 Feb 2026 Morelli riparte da Bologna: vittoria nei 50 rana e rotta su Lignano
Nazionali

Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale

(Adnkronos) – Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Stefano Bandecchi, accusato di evasione fiscale. Al sindaco di Terni, presente oggi martedì 17 febbraio in aula, la procura contesta in particolare di aver evaso circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell’università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022.  

Oltre a Bandecchi, difeso dagli avvocati Filippo Morlacchini e Ali Abukar, vanno a processo altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società. Il giudice ha fissato la prima udienza per il 4 giugno davanti al tribunale monocratico.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...