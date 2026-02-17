Ultime News

17 Feb 2026 Morelli riparte da Bologna: vittoria nei 50 rana e rotta su Lignano
17 Feb 2026 Bimbo di sei anni rischia di soffocare: salvato a Parma dalla dottoressa cremonese Majori
17 Feb 2026 Si è spento Mons. Soldi: da Cremona al Casalasco, la Diocesi perde un grande uomo di fede
17 Feb 2026 Lavoro, 131 opportunità nei CPI della Provincia
17 Feb 2026 Peculato e omissioni di atti d'ufficio: arrestato un uomo di 62 anni
Nazionali

Barcellona, tragico incendio a Manlleu: morti cinque adolescenti

(Adnkronos) – Tragedia vicino a Barcellona. Cinque adolescenti sono morti e altri quattro sono rimasti lievemente feriti a causa di un incendio in un condominio a Manlleu. Lo riferiscono i media spagnoli dopo l’allarme scattato ieri sera alle 21. Le fiamme sarebbero partite da un ripostiglio usato come abitazione sul tetto di un palazzo di cinque piani in via Montseny. Le cause non sono ancora chiare. “Per ragioni ancora ignote, le persone all’interno non sono riuscite a fuggire”, hanno riferito i Vigili del Fuoco. 

Anche se non c’è stata ancora un’identificazione completa, dato che alcuni dei corpi erano bruciati, la cosa certa al momento è che erano tutti giovani e alcuni potrebbero essere minorenni. 

