Carnevale in piazza: feste e sfilate in tutto il territorio

Ultimo giorno di Carnevale, con un Martedì Grasso baciato dal sole e dalle tante feste e sfilate in tutto il territorio. A Cremona è una pioggia di coriandoli e colori quella che ha preso vita all’ombra del Torrazzo con tantissimi bambini, che hanno riempito la piazza travestendosi da personaggi dei cartoni animati e dei film.

Festa anche a Grumello con il carnevale organizzato dalla Proloco. La sfilata con tanti bambini accompagnati dai genitori e nonni ha attraversato a piedi alcune vie del paese: coriandoli, musica, giochi e animazione da parte dei trampolieri che hanno coinvolto con successo mascherine e adulti, garantendo il successo della manifestazione nonostante l’assenza dei carri. Al ritorno a Cascina Castello, ricca merenda per tutti con i dolci tipici del carnevale e l’accompagnamento musicale di Andrea Allegri. La manifestazione ha visto la collaborazione della Croce Rossa Italiana di Pizzighettone che è stata presente con l’ambulanza dei pupazzi.

A Soncino la sfilata dei carri, ma a vincere è l’originalità, soprattutto nei più grandi che hanno riscoperto la gioia di tornare bambini.

A Casalmaggiore, dopo l’esordio di domenica nelle piazze di Cicognara e Roncadello, i carri allegorici di ispirazione irlandese e islandese approdano in Piazza Garibaldi. Sabato sarà il momento di piazza Manzoni a Viadana.

