Ultime News

17 Feb 2026 Cosmesi, nuovo Cluster lombardo: Crema cuore strategico del settore
17 Feb 2026 Al teatro Monteverdi arriva lo spettacolo dei "Fratelli Colione"
17 Feb 2026 Il messaggio del Vescovo per la Quaresima: "Preghiera e dialogo con Dio"
17 Feb 2026 Carnevale in piazza: feste e sfilate in tutto il territorio
17 Feb 2026 Bastoni si scusa dopo l'episodio di Inter-Juve: "Contatto accentuato, ho sbagliato"
Nazionali

Champions League, oggi Galatasaray-Juventus – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. I bianconeri sfidano oggi, martedì 17 febbraio, il Galatasaray – in diretta tv e streaming – nell’andata dei playoff di Champions League allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul. La squadra di Spalletti arriva alla sfida dopo aver chiuso la fase campionato della massima competizione europea con lo 0-0 di Monaco, che ha certificato il 13esimo posto in classifica e in conseguente accesso agli spareggi. 

In campionato invece, nell’ultimo turno, la Juve è stata battuta a San Siro dall’Inter per 3-2, in una partita segnata dall’espulsione di Kalulu, con la seconda ammonizione provocata dalla simulazione di Bastoni. 

Il ritorno dei playoff tra Juventus e Galatasaray è in programma all’Allianz Arena mercoledì 25 febbraio. 

