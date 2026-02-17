Corte de' Frati verso il voto di primavera, Azzali al lavoro per una lista

Nel Cremonese si avvicina la stagione delle elezioni amministrative, che a fine maggio (questa l’ipotetica data) porterà alcuni comuni alle urne. Tra questi c’è Corte de’ Frati, dove il quadro politico locale sta iniziando a delinearsi con maggiore precisione.

Nel piccolo comune cremonese sta nascendo la lista Uniti per Corte dè Frati, che sta lavorando per proporre come candidato sindaco Rosolino Azzali, già primo cittadino per tre legislature consecutive prima dell’amministrazione guidata da Giuseppe Rossetti.

Nelle ultime settimane si stanno svolgendo diversi incontri, segno che il progetto politico è ormai in fase avanzata.

L’ufficializzazione della candidatura è attesa a breve. L’attuale sindaco, Giuseppe Rossetti, eletto nel 2020 come candidato unico, è noto anche per essere stato il sindaco più anziano della Lombardia. Il ritorno di Azzali rappresenta quindi un passaggio significativo nella vita amministrativa del paese, che potrebbe ritrovare una figura già conosciuta e radicata nella comunità.

A Corte de’ Frati, allo stato attuale, non risultano altre liste in formazione. La situazione potrebbe evolvere nelle prossime settimane.

Oltre a Corte de’ Frati, nel 2026 andranno al voto anche altri comuni della provincia, con situazioni differenti: scadenza naturale per Persico Dosimo e Soncino, mentre Volongo e Rivolta D’Adda sono retti da un commissario prefettizio.

