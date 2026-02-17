Ultime News

17 Feb 2026 L'assalto della baby gang: una condanna, ma cade la rapina. Un imputato era a casa malato
17 Feb 2026 Lavoro e sicurezza, Cremona sopra la media. Ventura: "interventi mirati e prevenzione"
17 Feb 2026 In arrivo il salone delle eccellenze: questo weekend a Cremona torna "Il Bontà"
17 Feb 2026 Don Massimiliano Camporese in udienza da Papa Leone: "Il suo pensiero a bambini e ammalati"
17 Feb 2026 Morelli riparte da Bologna: vittoria nei 50 rana e rotta su Lignano
Nazionali

È morta Giovanna Casadio, cronista politica di Repubblica: aveva 71 anni

(Adnkronos) – È morta Giovanna Casadio, a lungo cronista parlamentare e politica per Repubblica. Aveva 71 anni. Nata a Trapani e cresciuta a Salerno, viveva da tempo a Roma.  

Tante le sue pubblicazioni. Tra queste “Quel che è di Cesare”, “I doveri della libertà. Dialogo con Emma Bonino”, “Non seguire il mondo come va. Rabbia, coraggio, speranza e altre emozioni politiche”, “Dove si guarda è quello che siamo”, “Diario di bordo dei sindaci”.  

