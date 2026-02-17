È morta Giovanna Casadio, cronista politica di Repubblica: aveva 71 anni

(Adnkronos) – È morta Giovanna Casadio, a lungo cronista parlamentare e politica per Repubblica. Aveva 71 anni. Nata a Trapani e cresciuta a Salerno, viveva da tempo a Roma.

Tante le sue pubblicazioni. Tra queste “Quel che è di Cesare”, “I doveri della libertà. Dialogo con Emma Bonino”, “Non seguire il mondo come va. Rabbia, coraggio, speranza e altre emozioni politiche”, “Dove si guarda è quello che siamo”, “Diario di bordo dei sindaci”.