Il Po, le golene, la sua gente: la mostra fotografica di Davide Magri all'Adafa

Il fiume è insieme alla fotografia la sua grande passione, nata da bambino quando andava in barca con la famiglia partendo da Cremona per poi approdare su spiaggioni anche lontani, e proseguita nel tempo da allenatore di secondo livello di canottaggio alla Canottieri Leonida Bissolati per tre decenni: è Davide Magri, che ha deciso di condividere con amici e cittadini i suoi scatti in bianco e nero nella mostra fotografica “Il Po, le golene, la sua gente” allestita fino al 1 marzo nella sede dell’ADAFA Amici dell’Arte Famiglia Artistica. L’esposizione è dedicata al padre Piercarlo Magri.

Nelle istantanee sono rappresentati i paesaggi fra barche e pioppeti ma trovano spazio anche i volti di chi pratica attività di voga, pesca o semplice relax, fino ai momenti tradizionali che soprattutto d’estate coinvolgono la comunità come la processione della Madonna di Brancere.

La scelta del bianco e nero intende dare una prospettiva diversa su luci ed ombre, come quelle che si creano sulle acque quando incombe un temporale e sanno risvegliare il fascino ancestrale del Po. “Il Grande Fiume è identitario, sulle sue rive e sulle sue acque è nata la civiltà padana: campanili, lavori, dialetti, profumi e sapori. Davide con i suoi scatti fa emergere tutto questo”, commenta Fulvio Stumpo Presidente ADAFA.

