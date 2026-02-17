Ultime News

Nazionali

Iran, Trump avverte su colloqui Ginevra: “Accordo o subiranno conseguenze”

(Adnkronos) –
Donald Trump ha messo nuovamente in guardia l’Iran dalle “conseguenze di un mancato accordo” a poche ore dagli attesi colloqui a Ginevra, con la mediazione dell’Oman, sul controverso programma nucleare della Repubblica Islamica.  

“Sarò coinvolto in questi colloqui, indirettamente. Saranno molto importanti – ha detto il tycoon ai giornalisti a bordo dell’Air Force One in dichiarazioni rilanciate dalla Cnn – Vogliono fare un accordo”. “Non penso vogliano subire le conseguenze di un mancato accordo. Vogliono un accordo”, ha rimarcato. 

 

Donald Trump si è espresso anche sulle prospettive di nuove forniture di armamenti a Taiwan, isola di fatto indipendente, ma per la quale la Cina di Xi Jinping vuole la “riunificazione”. “Ne sto parlando con lui. Abbiamo avuto un buon colloquio e molto presto prenderemo una decisione”, ha detto nelle ultime ore ai giornalisti. 

Risale al 4 febbraio l’ultimo colloquio telefonico tra Trump e Xi. Un incontro tra il tycoon e il leader cinese è atteso ad aprile a Pechino. 

 

