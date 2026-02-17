Nuovo tentativo di furto al Boschetto, sopralluogo della Polizia Locale

Ennesimo tentativo di furto al quartiere Boschetto, dove l’emergenza sicurezza continua a tenere in allarme i residenti. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì in via Malcantone. L’allarme alla centrale operativa della Polizia Locale è scattato poco prima delle 19.

Immediatamente sono intervenute sul posto alcune pattuglie, ma i ladri si erano dati alla fuga senza riuscire a rubare nulla. Gli agenti intervenuti hanno effettuato un sopralluogo all’abitazione e alcuni controlli nella zona per tentare di intercettare i fuggitivi.

Un episodio che riaccende i riflettori su una situazione da tempo definita esasperante dagli abitanti del quartiere. Solo un mese fa, infatti, il Boschetto era stato teatro di una vera e propria raffica di colpi. In una delle incursioni più gravi, avvenuta tra le 20 e le 21, i ladri erano riusciti a entrare in un’abitazione forzando una porta sul retro e avevano messo completamente a soqquadro le stanze in cerca di denaro e preziosi. In quel caso, la proprietaria, rientrata verso le 21.30, aveva trovato la casa devastata e sporto denuncia ai carabinieri.

Pochi giorni dopo, un altro sabato sera da incubo: due villette adiacenti in via della Castella erano state prese di mira attorno alle 20, mentre a distanza di un’ora si era verificato un ulteriore tentativo di scasso a poche centinaia di metri, con i residenti presenti in casa.

