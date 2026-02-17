Ultime News

Cronaca

Nuovo tentativo di furto al Boschetto, sopralluogo della Polizia Locale

di Laura Bosio

Un nuovo tentativo di furto al Boschetto riaccende le preoccupazioni dei residenti, già segnati da mesi di episodi di scasso e insicurezza nella zona

Il sopralluogo della Polizia Locale (Foto Spingardi)
Ennesimo tentativo di furto al quartiere Boschetto, dove l’emergenza sicurezza continua a tenere in allarme i residenti. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì in via Malcantone. L’allarme alla centrale operativa della Polizia Locale è scattato poco prima delle 19.

Immediatamente sono intervenute sul posto alcune pattuglie, ma i ladri si erano dati alla fuga senza riuscire a rubare nulla. Gli agenti intervenuti hanno effettuato un sopralluogo all’abitazione e alcuni controlli nella zona per tentare di intercettare i fuggitivi.

Un episodio che riaccende i riflettori su una situazione da tempo definita esasperante dagli abitanti del quartiere. Solo un mese fa, infatti, il Boschetto era stato teatro di una vera e propria raffica di colpi. In una delle incursioni più gravi, avvenuta tra le 20 e le 21, i ladri erano riusciti a entrare in un’abitazione forzando una porta sul retro e avevano messo completamente a soqquadro le stanze in cerca di denaro e preziosi. In quel caso, la proprietaria, rientrata verso le 21.30, aveva trovato la casa devastata e sporto denuncia ai carabinieri.

Pochi giorni dopo, un altro sabato sera da incubo: due villette adiacenti in via della Castella erano state prese di mira attorno alle 20, mentre a distanza di un’ora si era verificato un ulteriore tentativo di scasso a poche centinaia di metri, con i residenti presenti in casa.

