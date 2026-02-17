Ultime News

17 Feb 2026 Inseguimento a squadre: l'Italia supera gli Stati Uniti in finale e conquista l'oro
17 Feb 2026 Strade, mezzo milione per manutenzione straordinaria della SP 85 e della SP 415
17 Feb 2026 Corte de' Frati verso il voto di primavera, Azzali al lavoro per una lista
17 Feb 2026 Mattia Udom a CR1: difesa, maturità e voglia di incidere nella Vanoli
17 Feb 2026 Passerella di Crotta: entro domani il progetto di messa in sicurezza della struttura
Nazionali

Padova, trovato morto il poliziotto che salvò bimba da annegamento a Jesolo

(Adnkronos) – Appartiene a un poliziotto della questura di Padova, il corpo senza vita ritrovato ieri nelle acque del Brenta a Cadoneghe (Padova). Si tratta di Ivan Francescon, 52 anni, in servizio al reparto prevenzione crimine del Veneto. Francescon nel giugno dello scorso anno era salito alla ribalta delle cronache perché, in vacanza con la famiglia a Jesolo (Venezia), si era gettato in acqua per salvare una bambina di 10 anni che stava affogando tra le onde e il padre di lei, anche lui in difficoltà. Per il suo gesto eroico, Francescon venne premiato dal questore di Padova Odorisio. Il poliziotto lascia una moglie e un figlio appena maggiorenne.  

