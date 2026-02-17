Peculato e omissioni di atti d'ufficio: arrestato un uomo di 62 anni

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Cremona hanno rintracciato e arrestato un uomo di 62 anni, residente in provincia di Viterbo ma domiciliato in città.

Il provvedimento è scattato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso i giorni scorsi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cremona.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condannato per reati commessi nel capoluogo cremonese tra il 2014 e il 2019.

Le accuse che hanno portato alla condanna riguardano denunce per peculato e omissione di atti d’ufficio, aggravati dalla continuazione.

L’uomo dovrà ora scontare una pena detentiva definitiva di 4 anni e 2 mesi. Al termine delle formalità di rito presso la caserma “Santa Lucia”, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cremona.

© Riproduzione riservata