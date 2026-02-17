Portesani: serve un'orchestra stabile per lanciare Cremona capitale della cultura

“Da anni, a Cremona, si parla di istituire un’orchestra stabile. Se ne è sentita ancor di più la necessità per supportare Il Concorso Città di Cremona che valorizza i migliori giovani virtuosi del violino organizzato dal Museo del Violino e dalla Fondazione Stradivari. E in vista della candidatura a ‘Città della cultura’ l’istituzione di un’orchestra stabile darebbe ancor maggior risalto alla peculiarità musicale della città. Non solo in ottica del prossimo recupero del teatro Politeama recentemente acquisito dalla Fondazione Stauffer per iniziative in campo musicale e violinistico”.

Lo afferma Alessandro Portesani, capogruppo di Novità a Cremona, che ha depositato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale una mozione in cui si chiede all’intero Consiglio comunale della città di esprimersi sulla promozione e avvio del percorso per l’istituzione di un’Orchestra Stabile della Città di Cremona.

“Nel testo della mozione – spiega Portesani – si chiede di impegnare il sindaco Andrea Virgilio e la sua Giunta ad avviare entro 120 giorni dall’approvazione della presente mozione, un Tavolo di lavoro istituzionale finalizzato alla valutazione del progetto “Orchestra Stabile della Città di Cremona”, coinvolgendo le principali istituzioni culturali, enti formativi, fondazioni e partner economici del territorio; a predisporre, entro 9 mesi dall’insediamento del Tavolo, uno studio di fattibilità tecnico-economico, volto a valutare: la definizione della missione artistica, del modello organizzativo e della governance più idonei; l’ ipotesi di sostenibilità economica e piano finanziario pluriennale; la stima dei costi di start-up e di gestione”.

“Chiediamo con ‘Novità a Cremona l‘individuazione delle possibili fonti di finanziamento (pubbliche e private, nazionali ed europee), in coerenza con le politiche di sviluppo locale e i criteri applicativi del bando Capitale Italiana della Cultura 2029” .

“L’Istituzione di un’Orchestra Stabile della Città di Cremona costituirebbe un investimento strutturale per lo sviluppo culturale, sociale ed economico urbano, coerente con la vocazione internazionale della città che un sistema culturale e formativo completo, comprendente istituzioni di eccellenza (Teatro Ponchielli, Fondazione Museo del Violino, Fondazioni Stauffer e Casa di Stradivari, Dipartimento di Musicologia e Conservatorio), scuole di liuteria e licei musicali, nonché una vivace rete di eventi musicali e culturali. Manifestazioni e rassegne come il Monteverdi Festival e il Premio “Il Violino di Cremona” testimoniano la capacità attrattiva e la qualità artistica del territorio”, conclude Portesani.

© Riproduzione riservata