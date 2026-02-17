Processo al 90°, boom di ascolti per il caso Bastoni. Ma Giletti lascia lo studio

(Adnkronos) –

Boom di ascolti per ‘Il Processo al 90°’, ma Giletti lascia lo studio. L’ultima puntata del programma di Rai Due, condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, ha registrato 462mila utenti e l’8,70% di share. Numeri alti, trainati dal ‘caso Bastoni’ che sta travolgendo la Serie A e il mondo arbitrale. Il difensore dell’Inter è infatti finito sul banco degli imputati dopo la simulazione che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu in Inter-Juventus, partita valida per la 25esima giornata di Serie A e vinta dai nerazzurri 3-2.

La puntata però è stata anche segnata da un episodio inedito, diventato rapidamente virale sui social. Il giornalista Massimo Giletti, conduttore de ‘Lo stato delle cose’ e noto tifoso juventino, ha iniziato a discutere su Calciopoli con l’interista Gian Luca Rossi, andando rapidamente su tutte le furie: “Lo scudetto dell’Inter, lo sanno tutti, è uno scudetto che ha scritto ‘prescrizione'”, ha urlato in studio, “i reati e le telefonate che faceva il sistema Inter erano peggiori di quelli che faceva Moggi. Lo sanno tutti”.

“Siete in malafede se non dite la verità su quelle intercettazioni”, ha concluso Giletti, che poi ha chiuso il proprio discorso con un “arrivederci”, lasciando lo studio. Mazzocchi ha poi provato a mediare: “Buoni tutti, recuperate Massimo. Che colpo di teatro”, ma senza successo.