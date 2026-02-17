Referendum, l’ironia di Gasparri sui social: “Io sto con Gratteri e Di Matteo, per questo voto sì”

(Adnkronos) – Ricorre all’ironia Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, che, per promuovere le ragioni del sì al referendum sulla giustizia, pubblica un video sui social in cui si vedono anche la clip del procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri che si esprime a favore del sorteggio per il Csm e quella del sostituto alla Procura nazionale antimafia Nino Di Matteo che si schiera contro le correnti parlando di sistema para-mafioso.

“Io sto con Gratteri” che dice che chi è iscritto a una corrente è molto avvantaggiato e l’unica via di uscita è il sorteggio – spiega il presidente dei senatori azzurri – “Io sto con Di Matteo” che dice che privilegiare il criterio dell’appartenenza a una corrente è molto simile all’applicazione del metodo mafioso, “per questo voto sì al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia”.

“Con un Csm a sorteggio la magistratura sarà libera e autonoma da correnti, partiti, parlamenti e finiranno condizionamenti di ogni tipo”, sostiene Gasparri, che esorta a votare sì “per un Csm trasparente e una magistratura non condizionata da nessuno”.