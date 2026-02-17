Ultime News

17 Feb 2026 Vent'anni di sovranismo: Claudio Borghi giovedì sera a Ostiano
16 Feb 2026 Lotta salvezza, è bagarre: il Lecce aggancia Cremo e Genoa
16 Feb 2026 Passerella di Crotta, l'assessore Terzi: "Collaborare con la procura per capire le cause"
16 Feb 2026 Les Ballets de Monte Carlo il 22 febbraio al Ponchielli in "Romeo e Giulietta"
16 Feb 2026 34 multe in due mesi con il permesso cambiato a sua insaputa: ricorrerà al Prefetto
Nazionali

Torino, cadavere trovato in strada con ferite al collo

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa sera in strada a Torino. La vittima, secondo le prime informazioni un 58enne, avrebbe ferite al collo compatibili con un’arma da taglio. A soccorrerlo, a seguito dell’allarme lanciato da alcuni passanti, i sanitari del 118 di Azienda Zero che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’accaduto.  

