Una cremonese in gara a Sanremo: era il 1972. Angelica si racconta a CremonaOggi.it

Nel 1972 anche Castelleone salì sul palco del Festival di Sanremo. Tra i protagonisti di quell’edizione ci fu Donatella Farinelli, che partecipò alla kermesse con lo pseudonimo di Angelica, presentando il brano “Portami via”.

“A Sanremo sono arrivata perché la mia casa discografica ha mandato il provino della mia canzone – spiega Donatella -e dopo varie selezioni hanno scelto anche la mia con altre quattro ragazze giovanissime quasi sconosciute. È stata una bellissima esperienza, certo io ero le prime armi e trovandomi in mezzo a tutti quei big ero anche un po’ timorosa però ho fatto anch’io la mia figura come tutti gli altri”.

Quell’anno Castelleone poté vantare addirittura una doppia presenza sul palco: oltre ad Angelica, infatti, partecipò anche Anna Identici, altra artista originaria della cittadina cremonese. Un piccolo grande primato per un centro di provincia capace di esprimere talenti pronti a confrontarsi con il panorama musicale nazionale.

L’edizione del 1972 vide in gara nomi destinati a lasciare un segno nella musica italiana: “c’erano, racconta Donatella, Nicola di Bari, Roberto Carlos, i Ricchi Poveri, Lucio Dalla che quell’anno lì ha cantato “Piazza Grande”, Nada, Domenico Modugno, Rita Pavone e Marcella Bella, che era una ragazza giovane come me e ha cantato “Montagne Verdi” che è ancora una canzone iconica.

A distanza di anni il ricordo di quell’avventura resta una pagina preziosa anche se Donatella ha smesso di cantare poco dopo quel Sanremo: “Ho avuto anche un po’ di paura perché io delle 24 canzoni che c’erano ho cantato la seconda sera per ultima.

Prima di me aveva cantato Gianni Morandi che partecipava per la prima volta al festival di Sanremo. Sono stata un po’ svantaggiata perché sono uscita sugli applausi di Gianni Morandi che era una novità”.

A questo LINK l’esibizione di Angelica al Festival di Sanremo 1972.

