Ultime News

17 Feb 2026 Vent'anni di sovranismo: Claudio Borghi giovedì sera a Ostiano
16 Feb 2026 Lotta salvezza, è bagarre: il Lecce aggancia Cremo e Genoa
16 Feb 2026 Passerella di Crotta, l'assessore Terzi: "Collaborare con la procura per capire le cause"
16 Feb 2026 Les Ballets de Monte Carlo il 22 febbraio al Ponchielli in "Romeo e Giulietta"
16 Feb 2026 34 multe in due mesi con il permesso cambiato a sua insaputa: ricorrerà al Prefetto
Politica

Vent'anni di sovranismo: Claudio Borghi giovedì sera a Ostiano

La conferenza, che si svolgerà al centro civico di via Mazzini, è organizzata dal tavolo economia della Lega Giovani Lombardia

Il senatore Borghi
Fill-1

Giovedì 19 febbraio a Ostiano il senatore leghista Claudio Borghi presenterà il suo ultimo libro “Vent’anni di sovranismo: dall’Euro a Trump”. La conferenza è organizzata dal tavolo economia della Lega Giovani Lombardia. Durante la serata, il coordinatore del tavolo tematico del Carroccio, Nicola Chiribella, intervisterà Borghi ripercorrendo la storia del sovranismo italiano, risvegliatosi all’indomani della stagione dell’austerità e imbracciato dalla Lega nelle sue battaglie contro i vincoli europei, cercando di focalizzare dove questa visione politica deve puntare, alla luce del disordine mondiale che sembra ormai un dato strutturale della nostra epoca.

L’appuntamento è alle ore 21:00 presso il centro civico di Ostiano, in Via Mazzini 1.

Claudio Borghi Aquilini è un politico ed economista italiano, attivo in politica dal 2013. Dopo la carriera bancaria e universitaria, è stato eletto tra le file della Lega come consigliere regionale e deputato. Attualmente siede nel gruppo del Carroccio in Senato. è noto per le sue posizioni critiche nei confronti dell’Unione Europea e la sua attenzione per i temi economici. Nel 2025 ha pubblicato il libro “Vent’anni di sovranismo: dall’Euro a Trump”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...