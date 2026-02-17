Vent'anni di sovranismo: Claudio Borghi giovedì sera a Ostiano

Giovedì 19 febbraio a Ostiano il senatore leghista Claudio Borghi presenterà il suo ultimo libro “Vent’anni di sovranismo: dall’Euro a Trump”. La conferenza è organizzata dal tavolo economia della Lega Giovani Lombardia. Durante la serata, il coordinatore del tavolo tematico del Carroccio, Nicola Chiribella, intervisterà Borghi ripercorrendo la storia del sovranismo italiano, risvegliatosi all’indomani della stagione dell’austerità e imbracciato dalla Lega nelle sue battaglie contro i vincoli europei, cercando di focalizzare dove questa visione politica deve puntare, alla luce del disordine mondiale che sembra ormai un dato strutturale della nostra epoca.

L’appuntamento è alle ore 21:00 presso il centro civico di Ostiano, in Via Mazzini 1.

Claudio Borghi Aquilini è un politico ed economista italiano, attivo in politica dal 2013. Dopo la carriera bancaria e universitaria, è stato eletto tra le file della Lega come consigliere regionale e deputato. Attualmente siede nel gruppo del Carroccio in Senato. è noto per le sue posizioni critiche nei confronti dell’Unione Europea e la sua attenzione per i temi economici. Nel 2025 ha pubblicato il libro “Vent’anni di sovranismo: dall’Euro a Trump”.

