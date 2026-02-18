Ultime News

Cronaca

Bastoni, la moglie Camilla su Instagram: "Fiera dell'uomo che sei ogni giorno"

"Sempre al tuo fianco, fiera dell'uomo e del professionista che dimostri di essere ogni giorno": queste le parole della moglie del difensore dell'Inter pubblicate su Instagram

Bastoni e Bresciani nelle nozze in Puglia del 2023
Sempre al tuo fianco, fiera dell’uomo e del professionista che dimostri di essere ogni giorno”. E un emoticon a forma di cuore. E’ così che Camilla Bresciani, moglie di Alessandro Bastoni, esprime la sua vicinanza al marito dopo quello successo durante la partita contro la Juventus. Camilla e la loro figlia Azzurra, quattro anni, erano allo stadio di San Siro il giorno di San Valentino, quello della partita contro la Juve. E ora arriva il supporto della moglie che vive con lui in provincia di Bergamo.

Le parole di Bresciani

I due si sono sposati il 1 giugno del 2023 con una cerimonia in famiglia nella bergamasca ma poi a fine giugno hanno dato vita a tre giorni di festeggiamenti di matrimonio con tutti gli amici a Borgo Egnazia, in Puglia.

 

