18 Feb 2026 Pestata e molestata sessualmente per aver difeso la ballerina di un night: otto a giudizio
18 Feb 2026 FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare
18 Feb 2026 In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima
18 Feb 2026 Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto
18 Feb 2026 Violenza di genere, radici culturali e giustizia: la sfida del cambiamento
“Blocca l’HPV con la vaccinazione”, al via campagna Serie A Women e MSD Italia

ROMA (ITALPRESS) – “Blocca l’HPV con la vaccinazione” è il nome della nuova campagna lanciata da Serie A Women e Msd Italia. L’iniziativa, approvata dal Ministero della Salute, si inserisce in un progetto di collaborazione che va oltre l’aspetto sportivo e che si fonda su una metafora immediata ed efficace: il gesto di bloccare il pallone, simbolo di difesa e protezione, viene associato all’azione del vaccino contro il virus HPV.
