Canottieri Baldesio: tra le Top School Tennis in Italia, 2^ in Lombardia e 28^ assoluta

La Canottieri Baldesio tra le Top School della Federazione Italiana Tennis e Padel e conquista il 28° posto nella classifica generale del Grand Prix 2025 che prende in esame oltre duemila realtà italiane. È la seconda scuola tennis in Lombardia e l’unica della provincia di Cremona presente tra le prime 100 realtà nazionali, oltre a occupare il 16° posto assoluto tra le Top School.

Un riconoscimento che fotografa la qualità della base, quella su cui si fonda la crescita del movimento italiano. Il Grand Prix FITP valuta le competenze degli insegnanti, le metodologie adottate, la progettualità tecnica e la struttura, monitorando il lavoro svolto sui giovani, indipendentemente dal semplice tesseramento. Un sistema che premia i circoli capaci di formare e accompagnare ragazzi e ragazze nel percorso tecnico, con attenzione alla multidisciplinarità e ai progetti federali. Una base costruita con pazienza negli ultimi 25 anni, suddivisa in cinque categorie di scuola tennis riconosciute dalla Fitp: Club, Basic, Standard, Super, Top. Da sottolineare che dal 2012 al 2025 il numero delle scuole tennis è aumentato da 1.206 a 2097.

Per la Baldesio si tratta di un risultato che conferma la solidità della scuola tennis, con numeri costanti tra i 110 e i 120 ragazzi ogni anno e una struttura che integra attività di base, settore agonistico e partecipazione alle competizioni giovanili.

“È un motivo di grande orgoglio essere secondi in Lombardia come scuola — sottolinea Lorenzo Fumagalli, vicepresidente Baldesio con delega al tennis —. Questo dimostra l’attenzione che come Baldesio dedichiamo alla scuola e ai ragazzi, nell’avvicinarli al tennis e nel perfezionarli nel tempo. Dobbiamo ringraziare i nostri maestri, che sono davvero preparati e lavorano con grande competenza”.

Il riferimento è a Matteo Pifferi e Marco Fappani, affiancati dai collaboratori Fabio Mascarini e Matteo Carraro, a cui vanno i ringraziamenti del consigliere: “I nostri maestri sono veramente in gamba ed essere riconosciuti come Top School significa che la FITP valuta positivamente il nostro lavoro – spiega ancora Fumagalli -, le squadre under che portiamo alle competizioni, l’attività agonistica e il percorso formativo. Alla Baldesio lavoriamo con attenzione sulla base, nella scuola addestramento tennis, curando la gestione dei ragazzi. I numeri aumentano, segno che il percorso è credibile e solido”.

© Riproduzione riservata